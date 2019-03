AMLO responde a críticas por la Reforma Educativa

“Nos importa aclarar a las bases magisteriales porque los dirigentes y organizaciones de distintas tendencias tienen sus intereses y no siempre actúan bajo principios democráticos, no siempre se consultan a las bases o recogen el sentir de los agremiados, de los maestros”, sentenció.

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador negó los señalamientos de la CNTE donde acusan al actual gobierno de ser exactamente lo mismo que la administración de Enrique Peña Nieto.

“Un mensaje a todos los maestros de México para informarles que me interesan que sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso para que no haya manipulación porque hay grupos de intereses creados. Siempre he dicho que la extrema derecha e izquierda se tocan, se juntan”, agregó.