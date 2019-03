Los argentinos no se fijan en mi trabajo: Marchesín

El guardameta del América, Agustín Marchesín, reconoció que su trabajo se encuentra infravalorado en Argentina, algo que contrasta notablemente con lo que sucede en México. Aseguró que entre la afición azteca tiene alto prestigio, mientras que en su país natal apenas y se fijan en sus actuaciones.

Pese a esta situación, está muy contento de la realidad que vive en el club de Coapa, donde ha respondido de la forma correcta. Además, recordó que ha salido dos veces campeón en el futbol mexicano, un par de experiencias que le producen gran orgullo.

“Yo me siento muy bien en mi club, es cierto. Lo que pasa es que en Argentina no se ve mucho el futbol mexicano, y llega muy poco todo lo que hago en América. He salido dos veces campeón en México y me gustaría que en las tapas de los diarios saliese más lo que hacemos en México, pero lo entiendo todo. A veces pasa que hasta se da solo lo malo”, contestó en entrevista exclusiva para el diario Marca Claro.