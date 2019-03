Armie Hammer desconoce sobre secuela de 'Call Me by Your Name' El actor ha afirmado que las intenciones sobre una continuación de la cinta ganadora del Premio Oscar vayan a concretarse.

Foto: Eslang El filme dirigido por Luca Guadagnino, Call Me by Your Name (2017), que a su vez adapta la obra literaria homónima escrita por André Aciman, se convirtió en una de las producciones más condecoradas de su época. Para finales de este año, su autor André Aciman estrenará la secuela de la novela estrenada en 2007, la cual se titulará Find Me (2019). En este sentido y tras la exitosa recepción de la adaptación cinematográfica se esperaría que el estudio también optara por realizar la continuación para la pantalla grande. El protagonista de la cinta, Armie Hammer vio poco probable esta posibilidad ya que Sony Pictures no lo ha sopesado seriamente. Además, el actor californiano afirmó que la magia de la primera producción se perdería con una secuela, pues considera que lo logrado por Guadagnino es no se puede volver a replicar. RELACIONADAS James Wan publica primera imagen de 'Annabelle Comes Home'

Chris Evans declara su secuencia favorita como el 'Capitán América'

Nuevo tráiler de 'John Wick 3: Parabellum' repleto de acción ÚLTIMA HORA “La verdad es que ha habido muy pocas conversaciones al respecto. La primera fue muy especial para todo el mundo que la realizó y mucha gente que la vio siente que les ha tocado, o incluso les ha hablado. Fue una tormenta perfecta en muchos sentidos, y si hacemos una segunda, creo que podemos enfrentarnos a una decepción”, mencionó Armie Hammer en entrevista. Sobre la opinión del coprotagonista Timothée Chalamet y el director Luca Guadagnino al respecto, Hammer se limitó a contestar que no conocía su punto de vista, pero que no descartaba la posibilidad de que teniendo un buen guion y la producción adecuada todos regresaran al proyecto. “Si conseguimos un guion increíble, con Timmy y Luca en el proyecto, sería irresponsable si dijese que no. Pero al mismo tiempo, pienso que esa película fue algo muy especial, así que ¿por qué no dejarlo como está?”, finalizó el actor.