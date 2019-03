Estamos a muerte con Cardozo: Hiram Mier

Hiram Mier aseguró que en los entrenamientos “se trabaja muy bien. Por una cosa u otra no se dan los resultados, estamos enfocados que este fin de semana se den muy bien las cosas, salir a ganar".

A su vez, tocó el tema del descenso para la próxima campaña que ya empieza a rondar por la mente del Rebaño, pero esperan que ante Pumas inicie una racha positiva de puntos para alejarse del tema porcentual.

“Es algo que lo tenemos en mente también, significa que en los últimos torneos no se sumó como se debía sumar y, por ende, no se calificó a la Liguilla. Pensamos primero en el domingo, es un partido importante que nos puede catapultar y de ahí empezar a sumar, nos restan muchos puntos que nos pueden ayudar a separarnos de ese tema y no arrancar tan abajo el torneo siguiente, pero pensamos en el partido del domingo y los que siguen”, dijo,