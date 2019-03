Los Russo consideraron no presentar tráileres de 'Vengadores: Endgame'

“Lo hicimos. Hablamos sobre todos los niveles del marketing. Mantener la sorpresa de la historia es lo más importante para nosotros. Cuando era un niño, vi Star Wars: El Imperio Contraataca a las 11 de la mañana el día de su estreno y me senté ahí hasta las diez de la noche viéndola una y otra vez. Me emocionó de una manera tan profunda porque no sabía absolutamente nada sobre la historia que iba a ver. Estamos intentando reproducir esa experiencia”, mencionó Joe Russo en entrevista.