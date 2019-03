Dialogo es la solución para conflicto con CNTE: AMLO

“Entonces, la instrucción que tiene el secretario de Educación es que escuche a todos los grupos, que les explique: no va a haber evaluaciones punitivas, no es el propósito afectar los derechos laborales del magisterio”, planteó López Obrador .

Sin embargo, el primer mandatario del país, puntualizó que su administración no tolerará la venta de plazas que realizaba la Coordinadora, algo que según quiere el sindicato que regrese.

“Se cancela por completo la reforma educativa. Claro, no queremos venta de plazas, ni trafiques con la nómina. Eso no. Pero en todo aquello que pueda significar el que se mantengan disposiciones que afecten a los maestros he dado instrucción que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores que digan que somos iguales. No.”, recalcó el presidente