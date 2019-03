PAN busca remoción de Muñoz Ledo por bloqueo de CNTE

Y es que, por primera vez en la época moderna de México, el recinto legislativo no ha sesionado por dos semanas consecutivas.

“Es preocupante la falta de aplicación del Estado de Derecho, y por eso es que el grupo parlamentario de Acción Nacional, tomará varias acciones. Nosotros hoy decimos con total claridad que la falta de aplicación del Estado de Derecho, que la falta de determinación, que los acuerdos entre Morena y la CNTE no pueden obstruir el trabajo del Poder Legislativo. No estamos de acuerdo en que el gobierno (federal) consienta de manera acordada que hoy tengamos un Poder Legislativo que no puede trabajar”, expresó.