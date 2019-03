Gonzalo Higuaín se retira de la Selección Argentina

“Respeto todas las opiniones que vienen con respeto y coherencia. Cuando no lo hay, no tomo esa opinión. Mi ciclo con la Selección ya está, ahora estoy viéndola de afuera para alegría de muchos. Hablé con Scaloni y le di mi punto de vista. La decisión ya está, es lo que pienso que me va a hacer bien”, declaró.

El artillero de 31 años no formará parte del nuevo proceso de la Albiceleste rumbo a Qatar 2022, pese a que el entrenador del equipo lo incluyó en su lista de convocados.

“Obviamente me movió el piso el llamado de Scaloni, pero más me lo mueve poder ser feliz. Los goles en las eliminatorias son tan importantes como los de un Mundial. Se les tendría que dar más valor, porque sin esos goles no llegas al Mundial. Está en la decisión de uno hablar de las cosas que pasaron puertas para adentro en el Mundial. No estamos obligados a contar todo. Pero no hubo ningún pacto”, agregó.

Higuaín exhibió la forma en que le afecta la crítica cruel de la afición, que parece estar unida en su contra sin tomar en cuenta que su misión siempre fue defender la playera a muerte.

“La gente se acuerda de los goles que erré y no de los que metí. El gol a Bélgica seguro lo gritaron todos, porque hace mucho no pasábamos a los Cuartos de Final. Cuando que esta Selección no logró los objetivos es una cosa. Cuando hablan de fracasar es muy fuerte. Fracasar es una palabra enorme, y eso hubiera sido no clasificar al Mundial”, concluyó.

Finalmente, el Pipita Higuaín dijo sentirse afortunado por haber militado en los mejores equipos del mundo en tres ligas diferentes, en referencia a su paso por el Real Madrid, la Juventus y el Chelsea.