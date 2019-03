Hay que dejar trabajar al 'Tata' Martino: Benjamín Galindo

El exjugador y leyenda de Chivas, Benjamín Galindo, habló sobre las primeras impresiones que le dejó Gerardo Tata Martino en su debut con la Selección Mexicana, un par de partidos que se saldaron con victoria para los aztecas por marcadores contundentes.

El también exentrenador del Rebaño Sagrado consideró que la era de Martino al frente del Tricolor comenzó de la mejor forma posible, con victorias importantes ante equipos que nadie puede menospreciar. Después de todo, Chile es una de las potencias de Sudamérica y los paraguayos suelen pelear con garra en la zona de Conmebol.

“Entró bien, inició con el pie derechos y eso es importantísimo (…) En cuanto a la formación, te agrada. Lo que me gusta es que hay una competencia entre los europeos y los que juegan en el futbol mexicano, algo que no se daba antes y eso me gusta a mí”, sentenció en entrevista exclusiva para Marca Claro.