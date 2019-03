QUÉPASA: ¡Facebook Dating llega a México!

En el caso de esta herramienta, los usuarios construyen sus propios perfiles, aunque los chats solo permitirán texto por el momento. De esta forma, queda fuera la posibilidad de compartir links, imágenes o videos, al menos en esta etapa inicial, en lo que el personal de Facebook evalúa todas las variables y su comportamiento.

“En Facebook, las personas tienen amigos, amigos de amigos. En Facebook Dating, nos estamos enfocando en quienes no son amigos. Me suelen preguntar si en Dating encontrarán a su tía o hermano. Y no, tendremos cuidado para que eso no suceda”, puntualizó el gerente de Producto de Facebook Dating, Charmnaine Hung.