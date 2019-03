Chivas hará buenas contrataciones para el Apertura 2019: Higuera

José Luis Higuera mantiene viva la esperanza de que las Chivas puedan meterse a la Liguilla, pero aceptó que el club atravesó por momentos muy complicados después de sufrir par de derrotas ante el eterno rival, el América.

“La palabra es frustración porque la familia Vergara y un servidor somos de personalidades ganadoras, polémicas o no, pero ganadoras. Es frustrante que proyecten algo que no es tu filosofía de vida y de tu club. En el de Copa salió todo mal y eso agudizó nuestra crisis. Un juego tan complejo como ante el América tambaleó un poco y ahí está la respuesta de regresar”, precisó.

Asimismo, el director ejecutivo de las Chivas indicó que el club ha venido a menos desde aquella situación, por lo que los jugadores deberán dar cátedra de personalidad en los duelos que faltan para intentar meterse en la Fiesta Grande.

“Algo se perdió. Algo pasó y no podemos negar que vinimos a menos. El reto es enfrentar estos juegos que vienen que en competitividad están para que demostremos la jerarquía. Hoy sí es preocupante que el equipo no generó y se vio diferente. Ahí están trabajando Pepe Cardozo y los jugadores para contrarrestar eso. Al jugador no le gusta perder y el equipo está unido”, concluyó.