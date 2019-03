Ezra Miller estaría colaborando con el libreto de 'The Flash'

De esta manera, los nuevos escritores de The Flash serían, por un lado, el reconocido artista de cómics Grant Morrison quien ha trabajado en exitosas licencias de DC Comics como Batman, Justice League of America, All-Star Superman, entre otras.

Tras los seis guionistas que han pasado por el guion de la adaptación cinematográfica de The Flash perteneciente al Universo Extendido de DC (DCEU), dos nuevos nombres están dispuestos a unirse a esta lista de escritores.

Con información de The Hollywood Reporter, Miller estaría involucrado en la escritura del libreto de The Flash con el motivo de acelerar su producción, ya que su contrato como estelar finalizaría este mismo año, su nuevo estatus como guionista representaría una prórroga en su participación.

Si esto llegara a concretarse, los escritores de Spider-Man: Homecoming (2017), John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein se convertirían en los nuevos directores de The Flash tras la salida de Greg Berlanti, Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa, entre otros que estuvieron involucrados en el proyecto.

The Flash tiene una ventana de lanzamiento prevista para el 2021, aún sin fecha específica por confirmar. Si es que el guion de Ezra Miller no se llegara a concretar o su participación en la cinta no siguiera en los planes de Warner, el estudio podría buscar a un nuevo actor para el papel a partir del próximo verano.