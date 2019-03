Marcelo Ebrard rompe el silencio sobre la polémica carta de AMLO a España

“La carta enviada por el Presidente López Obrador a las autoridades españolas es una propuesta de reconciliación. No se funda en el rencor sino en la verdad. No busca conflicto sino encuentro. Las relaciones entre ambos países se mantendrán cordiales y vigorosas”, escribió.

