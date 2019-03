Así serán los uniformes que usarán los elementos de la Guardia Nacional

El mandatario criticó que los anteriores gobiernos destinaran a más de 50 mil elementos de la Policía Federal para cuidar las oficinas públicas, mientras que solo diez mil eran utilizados para la seguridad de la población en todo el país.

“Se usaba al Ejército y a la Marina para operativos especiales vinculados, sobre todo, para el combate contra el narcotráfico, pero no a la seguridad pública. Lo que a nosotros nos importa, nos interesa, es nuestra obligación, es garantizar que no asesinen, que no secuestren a nadie, que no haya robo en casas, que no haya robo en calles. Eso es lo más importante, la seguridad pública”, sentenció.