¿Recuerdas la Boda Roja de Game of Thrones? Sus protagonistas sí

En entrevista con Entertainment Weekly los tres han contado con todo detalle cómo se enteraron de que sus personajes morirían y cuál fue su reacción.

"Cientos de personas me hicieron spoiler antes de que pudiera leerme el tercer libro" ha contado Richard Madden. "Me leía los libros al ritmo que iban saliendo las temporadas. No quería saber cómo iba a acabar Robb, y fue el método que seguí desde que comenzó la serie. También cometí el error de navegar por Google, porque eso me reforzó la idea de que la gente estaba ansiosa por ese capítulo, sabían que algo terrible iba a pasar y disfrutaban con ello".