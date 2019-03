Kit Harington fue a terapia por la muerte de Jon Snow

La muerte de Jon Snow fue la gota que colmó el vaso, y no solo para los seguidores de la serie, sino también para el propio Kit Harington.

Kit Harington aseguró que cuando se lo encontraban en la calle le gritaban si estaba muerto, pero al mismo tiempo, “debes mantener las apariencias”.

Y es que el interés fue tal que incluso el expresidente estadounidense Barack Obama preguntó al director ejecutivo de HBO, Richard Plepler, si Jon estaba realmente muerto

"Fue entonces cuando comencé a ir a terapia y a hablar con la gente", confiesa Harington, "me sentía muy inseguro y no hablaba con nadie". "Tenía que sentirme la persona más afortunada en el mundo, cuando realmente me sentía muy vulnerable", añade. "Pasé un momento muy inestable en mi vida, como creo que le pasa a muchos en la veintena".