Warner confirma que 'Wonder Woman 1984' no será una secuela 'Wonder Woman 1984' no continuaría la trama de su antecesora

Foto: Screen Rant De manera inmediata y tras el estreno de la primera Wonder Woman (2017), su directora Patty Jenkins comenzó a trabajar en el guion para una secuela. Tras el éxito en crítica y taquilla, dicha continuación se autorizó meses más tarde. Durante junio del año pasado se anunció que el título de esta película sería Wonder Woman 1984, debido a que su trama transcurriría durante el periodo de la Guerra Fría. Desde aquella temporada siempre se consideró a este proyecto como una secuela directa de su antecesora. Sin embargo, el productor del filme Charles Roven recientemente confirmó que Wonder Woman 1984 no será una continuación de la cinta de 2017, sino que su argumento será independiente y separado de los eventos del Universo Extendido de DC (DCEU). RELACIONADAS ¿Será Idris Elba el nuevo 'Deadshot' en 'The Suicide Squad' de James Gunn?

Se retrasa la tercera parte de 'Sherlock Holmes' de Guy Ritchie

La música de Michael Jackson es censurada en Australia y Canadá ÚLTIMA HORA “Patty Jenkins ha determinado que esta película debe ser la próxima iteración de Wonder Woman, pero no una secuela. Definitivamente cumple lo que promete. Es un marco temporal completamente distinto y la audiencia tendrá la sensación de que Diana Prince ha estado ocupada en los años que han pasado”, mencionó Charles Roven en entrevista con Vulture. Sin duda, este método no tendrá precedentes dentro del género cinematográfico de superhéroes. En este sentido, si Warner Bros. y DC Comics convierten sus cintas en franquicias separadas de la continuidad, sería capaz de emular lo conseguido por James Bond con 24 filmes estrenados hasta el momento y más de 7 mil millones de dólares en taquilla mundial. Wonder Woman 1984 llegará a cines de todo el mundo el próximo 5 de junio de 2020. Con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, entre otros, quienes volverán a sus respectivos papeles. Además de la dirección de Patty Jenkins.