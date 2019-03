La ausencia de 'Thanos' en los avances de 'Vengadores: Endgame'

A mediados de este mes, la publicación mensual de origen británico dedicó su portada a la próxima cinta de Marvel y se puso a disponibilidad con dos portadas diferentes. La primera de ellas reluce a los miembros originales de Los Vengadores y la segunda a Thanos.

Esta es la única imagen del Titán Loco hasta el momento, sin contar las filtraciones de algunos productos relacionados o los vistazos a medias de la publicidad original. Thanos ocupa la mayoría del gráfico portando una nueva armadura con todo y guantelete del infinito en perfecto estado.

Empire también ofrece un vistazo al páramo donde Thanos descansa sonriente después de conseguir su objetivo de eliminar a la mitad de los seres vivientes del universo en el acto final de Infinity War. En este ecosistema se aprecia el espantapájaros donde el Titán Loco coloca su antigua armadura.

Today we have a chance to take it all back. Whatever it takes.



Marvel Studios’ #AvengersEndgame is in theaters April 26. pic.twitter.com/HqU5XXmPDE — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 de marzo de 2019