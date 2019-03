Ed Sheeran, víctima de bullying por ser pelirrojo

La confesión de Ed Sheeran forma parte de una campaña llamada Love Music Hate Racism, mediante la cual se busca crear conciencia sobre la necesidad de generar una sociedad inclusiva y libre de cualquier forma de discriminación racial.

“Iba a un colegio que impulsaba mucho el deporte y yo no era bueno en eso. Así era como se definía a la gente cool. Si sabías jugar al futbol eras cool, pero yo no era nada bueno en eso”, recordó.

En estos momentos de crisis, Ed Sheeran rememoró cómo fue su contacto con la música y la forma en la que llegó para cambiarlo todo.

“Empecé a tocar la guitarra (en secundaria) La música es una de esas cosas que te pueden dar confianza. Y de repente fue como ‘Wow, puedo hacer algo bien’. Hasta el día que cogí una guitarra no sabía hacer nada (…) Tal y como me fui haciendo mayor, empecé a armar (mi aspecto). Siempre me vi un poco extraño. Nunca tuve mucha suerte con las chicas ni cosas de esas, siempre me vi un poco bicho raro”, precisó.