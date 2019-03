'El Chapo' exige otro juicio en Estados Unidos

Después de 13 semanas de juicio donde el jurado escuchó a testigos de los fiscales y de la defensa de El Chapo, se llegó al veredicto de que Joaquín Guzmán Loera fue el responsable del tráfico de toneladas de drogas como cocaína, heroína y marihuana, ya que se desempeñaba como el dirigente del llamado Cártel de Sinaloa.

En el proceso judicial contra El Chapo, el magistrado advirtió a los integrantes del jurado que no podían informarse sobre el caso contra el delincuente mexicano a través de los medios de comunicación o las redes sociales, a fin de no “contaminarse” con lo que podrían ser reportajes sesgados o no fundamentados en hechos reales, sino en meras suposiciones.