No queremos la confrontación con España: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no pudo eludir este martes las preguntas sobre la controversia generada por su carta dirigida al rey de España, Felipe VI, en la que solicitó una disculpa para el pueblo mexicano por las vejaciones cometidas durante la Conquista.

En conferencia de prensa, López Obrador matizó sus declaraciones y explicó los motivos que lo llevaron a enviar la polémica carta al monarca español, una situación que encendió las alertas ante el posible estallido de un conflicto diplomático.

“Es un planteamiento que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos, para actuar con humildad, el poder es humildad no prepotencia, entonces eso es lo que se planteó, y aclarar que sí enviamos las cartas y, por respeto, no las dimos a conocer y no lo vamos a hacer hasta que se considere prudente”, comentó.