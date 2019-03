Robert Pattinson protagonizará el próximo filme de Christopher Nolan

El reconocimiento internacional de Pattinson comenzó cuando hace más de catorce años personificó a Cedric Diggory en Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005). Pero fue tres años más tarde cuando el intérprete inglés saltó a la fama mundial por protagonizar la saga fílmica inspirada en las novelas de Stephenie Meyer, Crepúsculo (2008-2012).

La otra inclusión al nuevo largometraje de Nolan es la actriz francesa Elizabeth Debicki, conocida por sus papeles en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017), The Cloverfield Paradox (2018) y Widows (2019).

Ambos estrenarán cintas este año, Robert Pattinson por ejemplo, tendrá presencia en tres producciones The Lighthouse, The King y Waiting for the Barbarians. Por su parte, Debicki presentará The Burnt Orange Heresy y su protagónico en la nueva ficción de HBO Lovecraft Country.