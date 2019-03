Trump reconoce a Mueller ante informe por caso Rusiagate

Ante el favorecimiento que tiene el informe hacia su persona, incluso el mandatario está a favor de la publicación de la integridad del informe, ya que solo se ofreció un resumen.

"No me molestaría para nada", dijo en la Casa Blanca, donde calificó la investigación como una "narrativa falsa, una cosa terrible". "No podemos dejar que esto le vuelva a pasar a un presidente", afirmó, asegurando que "pocas personas podrían haberlo manejado".