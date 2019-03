Zidane será seleccionador de Francia: Didier Deschamps

El director técnico de la Selección de Francia, Didier Deschamps, reconoció que el actual técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, se sentará "algún día" en su puesto.

El campeón del mundo en Francia está seguro que Zidane está destinado a dirigir los comandos de Les Bleus, una idea que muchos en el ambiente futbolístico también han tenido.

“Algún día tendrá un papel que jugar y ocupará este puesto. No sé cuándo. Podría haber sido antes, puede ser después. No lo sé. Pero me parece lógico para él, como quizá lo fue para mí. Lo hará. Pero no creo que sea su problema actual. Tampoco el mío", señaló Deschamps.