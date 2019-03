Diego Lainez, feliz de haber elegido al Real Betis

Viviendo nuevamente su calidad de seleccionado nacional, aunque esta es la primera vez que acude en calidad de “europeo”, Lainez reconoce toda una montaña de emociones con remontadas en Copa del Rey o Europa League, donde ya anotó, para luego ser eliminado en ambas.

“Tal vez no jugué dos o tres partidos, pero la realidad es que he jugado mucho porque llevo alrededor de 10 partidos, si no me equivoco, y estoy contento por eso y me estoy adaptando y ganando un lugar”, mencionó.