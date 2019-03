Eva Green venció su miedo a las alturas para el rodaje de 'Dumbo'

En la nueva adaptación cinematográfica del paquidermo volador que debutara en la pantalla grande hace 73 años como cinta animada de Disney, la francesa personifica a la trapecista Collete Marchant, un personaje en la que ella misma realizó sus escenas peligrosas.

“Siempre me han provocado terror las alturas. ¡Realmente es una especie de fobia! Antes del rodaje hablé con Tim Burton y le dije que no sabía si iba a poder hacerlo, fue entonces que conocí a Katharine Arnold y a Fran James. Ambos me ayudaron muchísimo”, mencionó Eva Green al respecto.