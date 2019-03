Director de 'Leaving Neverland' envía mensaje a defensores de Michael Jackson

Asimismo, Reed aceptó que el estreno del documental Leaving Neverland le ha causado varios problemas, pero reiteró que tenía la obligación de presentar al mundo las versiones de Wade Robson y James Safechuck, los dos adultos que presuntamente fueron víctimas de abuso por parte del cantante.

“Nosotros fuimos los primeros que intentamos desmontar las historias de Wade y James, pero resultaron ser indestructibles. No me queda duda de que dicen la verdad. Luego, mi equipo y yo comprobamos cada dato minuciosamente. Todo encajaba. Y al final, algo que me salga es que el documental no va de Jackson, sino de las familias a las que sedujo”, reviró.