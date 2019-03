QUÉPASA: Armando Manzanero asegura que a las mujeres "les encanta que las acosen"

Aunque Manzanero quiso matizar su postura diciendo que él no considera una agresión sexual cuando un hombre intenta acercarse a una mujer para enamorarla, pero de nada sirvió porque los usuarios se volcaron en críticas contra el cantante.

Los internautas lamentaron que una figura como Manzanero hable con tanta ligereza de un problema que cobra vidas humanas y que denigra a la mujer al nivel más bajo, tachándolo de tener una mentalidad misógina y machista.

No es la primera vez que Manzanero protagoniza un escándalo de estas proporciones, ya que en 2005 enfrentó problemas con la justicia por la demanda que presentó su ahora exesposa Olga Aradillas. El intérprete fue señalado por maltrato y violencia intrafamiliar.

Dice el Sr Armando Manzanero que nos gusta el acoso, a mi no me gusta su musica y no por eso digo que sea la mayor mierda



Mejor deje de robar oxígeno y decir pendejadas por que no, NO es gracioso, halagador o deseado el acoso #DiositoLlevateloYa ?? — ? Annie Riot ? (@LaFlakaRiot) 23 de marzo de 2019