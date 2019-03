QUÉPASA: Destapan relación lésbica en las Spice Girls

De esta manera, aceptó que se acostó con su compañera, aunque mostró algo de preocupación ante la posibilidad de que Ginger se molestara por sus declaraciones.

De acuerdo con el diario The Daily Mail, Mel B se arrepintió de haber revelado semejante bomba ante las cámaras y decidió llamarle a Geri con urgencia. Además de contarle lo que había dicho, le pidió una disculpa por si sus palabras le ocasionaban algún problema.

Aunque Ginger no se ha pronunciado sobre la confesión de su compañera, se presume que su esposo Christian Horner está muy molesto por la revelación. Desafortunadamente, dicha entrevista parece poner en riesgo el futuro de la gira, aunque todavía no hay señales en las redes sociales de las Spice Girls que aludan a una posible cancelación.

EXCLUSIVE: In @piersmorgan’s Life Stories, Mel B revealed she slept with bandmate Geri Horner in the mid-nineties. pic.twitter.com/PQoAXlt9uE — Good Morning Britain (@GMB) 25 de marzo de 2019