No me interesa la politiquería: Fernando Manzanilla

Esto fue lo que escribió:

“Desde hace semanas he estado recibiendo acusaciones sin sustento, las cuales son, en realidad, parte de una campaña de golpeteo político, en el cual no tengo tiempo ni interés de participar.

A diferencia de lo que ocurría antes, hoy en la @SGGPuebla tenemos clara nuestra misión: trabajar para recuperar la paz y el bienestar de las familias poblanas. Quien no entienda que la realidad del país ya cambió o quien piense que todo seguirá igual, es que no entiende nada.

Todos los días la @SGGPuebla atiende cientos de importantes temas para la gobernabilidad de Puebla. No tenemos tiempo de estar haciendo politiquería; eso sólo le genera molestia y enfado a la ciudadanía.

Puebla requiere de funcionarios de tiempo completo y sin distracciones. En nuestro estado hay muchísimos retos como para perdernos en posicionamientos que sólo buscan desvirtuar el trabajo realizado.

Ya se ha advertido que la participación electoral de los funcionarios públicos será supervisada y quedará sujeta al cumplimiento de la ley, sin excepciones. El dicho de “nadie por encima de la ley” será una realidad, y no únicamente una frase bonita para lucir en discurso.

Siendo muy joven aprendí que trabajo mata grilla y desde la @SGGPuebla estamos concentrados en dar lo mejor de nosotros para que a las familias poblanas les vaya bien. URGEN #Paz y #Bienestar para Puebla.

El pasado proceso padecí una bomba molotov arrojada en mi casa de campaña y el robo de urnas a punta de pistola. A quienes hoy agreden, después de haber sido participes de esa elección, espero que se trate sólo de mala memoria y no de cinismo; les mando abrazos reconciliadores.”.