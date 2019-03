QUÉPASA: Apple News+, el nuevo servicio de noticias de la marca de la manzana

De acuerdo con lo revelado este lunes, Apple News+ cobrará una suscripción de 9.99 dólares al mes, entregando un mes de prueba gratuito para convencer a los usuarios que vale la pena. Por separado, argumenta Apple, las suscripciones a los medios incluidos costarían un total de ocho mil dólares mensuales.

Por el momento, los países donde Apple News+ ya se encuentra disponible son Estados Unidos y Canadá, mientras que será hasta el otoño cuando debute en otras naciones como Reino Unido y Australia. Sobre México y naciones de habla hispana, todavía no hay información de lanzamiento.

Entre los medios que se encuentran en su catálogo están periódicos como The Wall Street Journal y LA Times, dos de los que se comercializan de mejor forma en el mercado estadounidense.

Introducing Apple News+. Your favorite magazines and leading newspapers. All in one place. Stories curated by editors and personalized for you. #AppleEvent pic.twitter.com/TC4BbbRyOx — Apple News (@AppleNews) 25 de marzo de 2019