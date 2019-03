Toluca no está para campeón: La Volpe

La Volpe está poniendo mucho énfasis en la necesidad de levantar al equipo en el aspecto anímico, después de que los futbolistas perdieran la confianza durante la gestión de Hernán Cristante. El exentrenador de la Selección Mexicana afirmó que la mentalidad es muy importante para hacer bien las cosas sobre el terreno de juego.

“Hay que ir conociéndonos y que los jugadores vayan volviendo a su nivel, porque yo creo que los jugadores no están en su nivel futbolístico porque si no, no estarías en la zona que estás”, declaró para Diablos Rojos TV.