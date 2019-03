AMLO no visitará Puebla y Baja California hasta después de las elecciones

López Obrador reafirmó que la administración federal se mantendrá al margen de las elecciones en Puebla y Baja California, ya que los ciudadanos merecen contiendas libres para elegir a quienes los representarán durante los próximos años.

“Yo he tomado la decisión de no ir durante la campaña a esos estados y quiero que los ciudadanos libremente se manifiesten y decidan por qué partido y por qué candidato votar, no tenemos preferencias, queremos respetar la voluntad libre de los ciudadanos (…) A Puebla ya no regreso, no iría hasta después de las elecciones; en el caso de Baja California voy a estar pasado mañana, adelante el viaje, necesitamos hacer una reunión con el Gabinete, para ver lo que está pasando en Tijuana”, agregó.