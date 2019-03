Muere Scott Walker, el músico que inspiró a las leyendas

Antes de emprender su carrera en solitario, Scott Walker fue el vocalista de la banda pop The Walker Brothers. En 1967, decidió probar suerte por su cuenta y lo hizo de gran forma, aunque en la memoria del colectivo se quedaron éxitos como Make It Easy on Yourself y The Sun Ain’t Gonna Shine.

El diario The Guardian recordó que el club de fans de Scott Walker llegó a tener más integrantes, incluso, que el de los propios Beatles, cuando el llamado Cuarteto de Liverpool ya había estrenado álbumes de gran peso como Help! y A Hard Day’s Night.

En la escena popular, la mayoría de las personas no le confiere una gran influencia en la música, pero, sin duda, su trabajo fue inspiración para varias leyendas de la talla de David Bowie, Pulp y Bat for Lashes.

Descanse en paz, Scott Walker.