ESPECIAL: Jaime Sabines, el poeta más querido de México

No cabe duda que Sabines fue uno de los mejores escritores mexicanos de todo el siglo pasado, un literato imposible de categorizar. Se alejó de los grupos intelectuales de uso y no se resguardó bajo ninguna tendencia, optando por el camino del escritor solitario. Sus contemporáneos marchaban por un camino, mientras él recorría otro con la palabra como su mejor arma.

Entre sus obras publicadas de poesía se encuentran Horal, La señal, Adán y Eva, Tarumba, Diario semanario y poemas en prosa, Poemas sueltos, Yuria, Tlatelolco, Maltiempo, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, Otros poemas sueltos, Nuevo recuento de poemas y Los amorosos: cartas a Chepita.

Entre las principales influencias de Jaime Sabines, aquellos escritores que marcaron su desarrollo como escritor y la construcción de su estilo, se encuentran genios de la talla de Ramón López Velarde, Rafael Alberti, Aldous Huxley, James Joyce y Pablo Neruda.

“Claro que me daba cuenta de que esos poemas no eran míos. Son obras de García Lorca o son obras de Pablo Neruda, me decía a mi mismo. Pero poco a poco empecé a escribir cosas diferentes, fui notando que ya era una voz propia que se iba abriendo paso entre tantas influencias”, refirió.

En el marco del aniversario de su natalicio, Sexenio trae seis frases de Jaime Sabines que muestra la delicadeza de su pensamiento, los secretos de su mente y su formidable habilidad con la palabra.

- Cada vez que me siento crecer en comprensión y en humildad, me siento crecer en la poesía.

- Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nada y estar en todas partes en secreto.

- Me tienes en tus anos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo.

- El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable.

- La poesía es un acontecimiento humano y la puedes encontrar en cualquier parte, a cualquier hora, sorpresivamente.

- La poesía ocurre como un accidente, un atropello, un enamoramiento, un crimen; ocurre diariamente, a solas, cuando el corazón del hombre se pone a pensar en la vida.