La Selección Argentina es una película de terror: Maradona

Sobre la misma línea, Maradona se mostró muy decepcionado de que Argentina no pueda recomponer el camino, después de la desastrosa actuación que tuvo en la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Yo me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. No quiero que crean diferente, pero sé lo que estarán pensando Ruggieri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia, que este equipo no merece la camiseta. Los que yo nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno. No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué, pero no tiene ni puta idea. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando la debieran poner”, precisó.