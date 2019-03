Emilia Clarke sufrió dos aneurismas cerebrales en 'Game of Thrones'

La primera afección de Clarke la tuvo en 2011, poco después de filmar la primera temporada de la serie. En esos momentos, la actriz británica pasaba por unos fuertes episodios de estrés y ansiedad, debido al éxito monumental de Game of Thrones, situación que la hizo desestabilizarse y sufrir el primer aneurisma.

“Estaba aterrorizada. Tenía miedo a la atención, a una industria que apenas comprendía y me sentía expuesta. En el primer episodio aparecía desnuda. Para desestresarme, hice ejercicio con un entrenador. Un día me empezó a doler la cabeza y sentía como si me estuvieran estrujando el cerebro. Me desvanecí”, dijo Emilia Clarke en entrevista con The New Yorker.