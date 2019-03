'Masters of the Universe': Noah Centineo cerca de interpreter a 'He-Man'

Al parecer, los hermanos Dee ya han encontrado a un actor que se meta bajo la piel del icónico superhombre de la década de los 80, He-Man . Esta persona sería el joven actor estadounidense Noah Centineo quien es conocido por la cinta de romance adolescente de Netflix, A todos los Chicos de los que me enamoré (2018).

Más de 31 años han pasado desde que Dolph Lundgren y Frank Langella interpretaran por primera vez a He-Man y Skeletor , respectivamente, en la cinta Masters of the Universe (1987) dirigida por Gary Goddard, la cual adaptaba a la pantalla grande la exitosa franquicia de Mattel.

Centineo es una joven promesa de Hollywood y con a penas 22 años, ha formado parte de exitosas series infantiles de Nickelodeon y Disney Channel, además de producciones más maduras como Ironside (2013) de la cadena NBC o la próxima adaptación de los Ángeles de Charlie (2019).

Se sabe que los hermanos Dee trabajarían con el borrador del libreto para Masters of the Universe que David S. Goyer escribió hace un par de años, los directores tendrían a los guionistas de Iron Man (2008), Marcum y Matt Holloway, para terminar de guionizar la cinta.

El medio estadounidense The Wrap afirma que la contratación de Noah Centineo estaría a punto de concretarse. La fuente también comunicó el resto de los personajes que se unirían a esta nueva adaptación de Masters of the Universe tales como Duncan, Zodak, Teela, Orko, Stratos, Beast Man, Evil Lyn, Trap Jaw, entre otros.