Ley de comisiones bancarias sigue en proceso: Monreal

El también coordinador de los senadores de Morena informó que hay reuniones con representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México y de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para la revisión de los comisiones bancarias.

Asimismo, Ricardo Monreal indicó que en el Poder Legislativo continúa el proceso de análisis y eventual dictaminación de este y otros temas, a la par del trabajo del Poder Ejecutivo de buscar acuerdos en la materia con el sector financiero del país.

“Todavía no se ha, incluso, enviado a las comisiones, donde se va a discutir de manera plural si se aprueba o no, pero hay voluntad. Yo he observado voluntad de todas las partes para llegar a un buen acuerdo”, concluyó el líder de la bancada mayoritaria en la Cámara de Senadores.