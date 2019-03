Durazo pide terminar diferencias políticas por la seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, pidió a todas las formas de gobierno que se eliminar las diferencias políticas para trabajar juntos por la seguridad pública.

En la Primera Reunión Regional Occidente 2019, Durazo consideró imprescindible la coordinación, ya que no hay instancia de seguridad en el país con la capacidad para resolver por sí sola.

“Debemos trascender las diferencias políticas cuando menos para trabajar juntos en el ámbito de la seguridad, no es razón para la población que padece el agravio de la criminalidad, decirle que no podemos trabajar porque tenemos diferencias políticas, eso no es posible”, puntualizó el titular de la SSPC