Colosio Riojas recuerda a su padre, Luis Donaldo Colosio

El diputado por el partido Movimiento Ciudadano cree que su padre tenía la convicción de cambiar al país, un cambio que desafortunadamente no se ha podido ver.

“Creo que mi padre tenía también la firme intención de hacer que cada quien dejara de confiar únicamente en una sola persona, y empezar a trabajar de manera colectiva para que no solamente la Presidencia, sino todos los órdenes de gobierno, todo el país, asumieran el férreo compromiso por la transparencia y por el trabajo hacia el desarrollo integral que debemos de tener”, agregó.

Asimismo, Luis Donaldo Colosio Riojas opinó respecto al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconociendo que es una buena alternativa.

“Lo que pasa es que ahorita todo lo que sea distinto a las últimas presidencias que hemos tenido, yo creo que pareciera que fuera, si no la única, la mejor alternativa. Pero eso no quiere decir que sí sea la mejor alternativa, porque por buena que sea la alternativa que tenemos actualmente no pueda mejorarse”.