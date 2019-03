El error en el póster de 'Vengadores: Endgame' es corregido de inmediato

Rápidamente, las réplicas negativas se esparcieron a través de la red, originando que la productora publicara el mismo cartel modificado, en esta ocasión con el nombre de Danai Gurira en el sitio que debió estar desde el primer momento.

Nuevas respuestas por parte del público se manifestaron de inmediato, esta vez positivas, ya que acentuaron el hecho de que una empresa multinacional de los alcances de Marvel Studios reconocieran su error y lo enmendaran a la brevedad.

Thank you for fixing the poster so fast! Danai is a true warrior and I’m glad she’s getting the recognition she deserves. ?? pic.twitter.com/XIZg1GKDFR — Noelle Kelly (@noellekelly7) 14 de marzo de 2019