¿Por qué Le'Veon Bell salió de Pittsburgh Steelers?

Sin embargo, el running back dijo que Roethlisberger no fue la razón principal para querer irse de Pittsburgh, pero “sí fue un factor”.

“Los quarterbacks son líderes; es lo que es, (pero) al final del día eres un compañero de equipo. No eres Kevin Colbert (gerente general). No eres (Art) Rooney (presidente del equipo)”.

Cabe recordar que el ex receptor abierto de los Acereros, Antonio Brown, ahora con los Oakland Raiders, también cargó contra el Big Ben, teniendo una recta final de temporada difícil.

“Si estoy enojado con un jugador y no le lanzo el balón, si no le estoy tirando a AB (Antonio Brown) y le estoy dando a JuJu (Smith-Schuster) todo el brillo... conscientemente estás volviendo loco a tu otro receptor, pero no le importa, es difícil ganar de esa manera”, espetó.