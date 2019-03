El impactante mensaje que envió el hijo de Colosio a AMLO

Este 22 de marzo se conmemora el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, el excandidato presidencial del PRI que fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, en 1994. En el marco de esta fecha que todavía genera pesar y tristeza en el pueblo mexicano, su hijo, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, envió un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para Clase, consideró que el nuevo gobierno encabezado por el tabasqueño debe estar abierto a las múltiples críticas que llegarán por sus decisiones.

“Ser Presidente de México no es tarea menor, no es cosa fácil. Sé que él lo sabe, pero hay que estar abierto a la crítica cuando se hace de buena fe, aunque sean cosas que no nos guste escuchar”, señaló.