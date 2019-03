Gloria Trevi afirma no ser feminista desde hace tiempo

“Creo que nací siendo feminista y luego, me convertí en humanista. Recuerdo que cuando era niña pensaba que las mujeres éramos superiores a los hombres, pero la vida me hizo tragarme mis palabras. Cuando me pasó lo que me pasó, aprendí que todos los seres humanos podemos ser grandes e infames”, mencióno Gloria Trevi en entrevista con la agencia informativa Efe.