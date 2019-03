Los antagonistas de Disney tendrían su propia serie en Disney+

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Steve Pearlman (Once Upon A Time ) and Michael Seitzman (Quantico) are developing DISNEY VILLAINS, for Disney+ the upcoming online video streaming service. Production is slated for the second quarter of 2020 at Ardmore Studios in Dublin, Ireland...more at <a href="https://t.co/hPqNyEDRAu">https://t.co/hPqNyEDRAu</a> <a href="https://t.co/FLK12uGqh5">pic.twitter.com/FLK12uGqh5</a></p>— Production Weekly (@prodweek) <a href="https://twitter.com/prodweek/status/1100198785236566016?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de febrero de 2019</a></blockquote>

También se compartió el nombre de los guionistas encargados de esta serie inspirada en los antagonistas de Disney, estos serán Steve Pearlman conocido por la ficción televisiva de ABC, Once Upon a Time (2011-2018) y Michael Seitzman quien escribió otro proyecto de la misma cadena, Quantico (2018).

Production Weekly también hizo mención de la fecha prevista para el inicio de su rodaje, el cual prevé que suceda en el segundo cuatrimestre de 2020. Tendiendo en cuenta los tiempos de producción habituales, esta serie podría estar lista para su estreno en verano de 2021.

Se desconoce el formato de esta ficción sobre villanos de Disney, ya que se podrían respetar los diseños originales de los clásicos animados o recurrir a las adaptaciones live action de los últimos años. En este sentido sería posible ver a Angelina Jolie como Maléfica o a Cate Blanchett como Lady Tremaine de La Cenicienta.