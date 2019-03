Penosamente, yo crecí sin padre: Cristian Castro sobre 'El Loco' Valdés

El cantante Cristian Castro consideró que tuvo una niñez feliz pese a no contar con un padre que estuviera de forma incondicional durante algunos momentos importantes de su vida. Además, precisó que no sintió tanto la ausencia porque sus tíos siempre lo apoyaron y respaldaron cuando fue necesario.

En entrevista para el programa de espectáculos Suelta la Sopa, aceptó que esta situación ocasionó que no desarrollara un sentimiento de amor tan profundo hacia Manuel El Loco Valdés, a diferencia de todo lo que siente por su madre Verónica Castro.

“Yo no crecí con mi papá, penosamente, tristemente. Me da mucho gusto ser el producto de ese romance y la verdad le agradezco tanto a Dios ser hijo de mi papá, sin embargo, lo considero un amigo, un conocido, no lo puedo considerar tanto ese padre, porque no lo sentí”, señaló.