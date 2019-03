México, rezagado en inclusión de niños con Síndrome de Down

Las personas con Síndrome de Down requieren de políticas adecuadas para su desarrollo e inclusión social; sin embargo, todo parte de un diagnóstico preciso para el planteamiento de soluciones eficaces. En México, la carencia de cifras oficiales sobre las personas con dicho trastorno genera una clara situación de rezago.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que hasta 2014 vivían alrededor de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad en territorio nacional; sin embargo, el reporte no arroja números sobre el tipo de padecimiento o trastorno.

Los niños con Síndrome de Down, así como con otras discapacidades, tienen menos oportunidades de ir a la escuela. No se trata de una conclusión sin respaldo, sino que la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que 47 por ciento de estos niños no va a preescolar, 17 por ciento no asiste a la primaria y 27 por ciento jamás llegará a estudiar la secundaria.