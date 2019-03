Taika Waititi responde al regreso de James Gunn a Marvel

Waititi respondió a la publicación en Twitter del medio estadounidense Deadline sobre el retorno de James Gunn para la tercera parte de Guardianes de la Galaxia. De esta manera, el neozelandés bromeó sobre que supuestamente él se encargaría de dicha tarea.

What the hell?? I thought I was going to do it!! https://t.co/Emdfiw6Opa — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 15 de marzo de 2019