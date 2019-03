Nuevo póster de 'Once Upon A Time in Hollywood' con Margot Robbie La campaña de promoción de la novena película de Quentin Tarantino está revelando detalles sobre la trama a cuentagotas.

Foto: USA Today Además de la época en la que se ambientará, así como los actores participantes y sus respectivos roles, poco se conoce sobre la trama de la película más reciente de Quentin Tarantino titulada Once Upon A Time In Hollywood (2019). Hace un par de días se mostró el primer póster de esta producción, el cual mostraba a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como personajes principales. Ahora es el turno de Margot Robbie quien se meterá en la piel de Sharon Tate la que protagonista un nuevo cartel publicitario. El gráfico se muestra con una estética similar al primero, representando la gama de colores de los filmes de 1969 con Margot Robbie en primer plano. Sin embargo, el elemento de la composición que podría revelar un aspecto sobre la trama aparece desapercibido al fondo del póster. RELACIONADAS La compra de Fox por parte de Disney ha concluido exitosamente

#QUÉPASA: Kylie Jenner deslumbra a todos con lencería neón ÚLTIMA HORA Hollywood. 1969. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/AY65JUGpwi — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) 19 de marzo de 2019 En la marquesina del complejo cinematográfico Westwood Village se aprecia el título de una cinta de la época, Pendulum (1969), cuya trama relata el caso de un policía acusado del homicidio de su esposa. Cabe recordar que Margot Robbie interpretará a Sharon Tate, quien en el verano de ese año fue asesinada por el culto de Charles Manson, al mismo tiempo que su esposo, el cineasta Roman Polanski interpretado por Rafal Zawierucha, se encontraba fuera del país. Si esto llegara a concretarse en el argumento de Once Upon A Time In Hollywood aún es desconocida la aproximación que le dará Quentin Tarantino al suceso, incluso podría modificar los eventos históricos, tal como lo hizo en su cinta de la segunda guerra mundial, Bastardos sin gloria (2009).